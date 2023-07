Lionel Messi kijkt uit naar presentatie bij Inter Miami: ‘Mijn houding zal niet veranderen’

Inter Miami wil Messi zondag officieel presenteren. De 36-jarige Argentijnse wereldkampioen arriveerde dinsdag, vergezeld door zijn familie, met een privévliegtuig in Florida. Een twintigtal fans stond buiten het stadion te wachten op de komst van Messi, die naar verwachting een contract voor tweeënhalf jaar ondertekent ter waarde van 60 miljoen dollar per jaar (omgerekend 54,5 miljoen euro) in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS).

Messi, die overkomt van Paris Saint-Germain, debuteert 21 juli tegen de Mexicaanse club Cruz Azul. Dat is een wedstrijd in het kader van de nieuwe Leagues Cup, een toernooi tussen clubs uit de MLS en de Mexicaanse competitie. Inter Miami staat voorlopig vijftiende en laatste in de Eastern Conference van de MLS.

De onthulling

Nadat zijn contract bij Paris Saint-Germain was afgelopen, kondigde de zevenvoudig winnaar van de Gouden Bal vorige maand zijn vertrek naar Miami aan. Op zondag organiseert de club een evenement onder de naam ‘The Unveil’ (de onthulling) in haar stadion. Messi is veruit de grootste ster die dit seizoen in de MLS aantreedt en de beroemdste voetballer in de Amerikaanse competitie sinds Pelé voor New York Cosmos ging spelen in 1975.