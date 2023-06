Lionel Messi zit niet stil tijdens vakantie: gastoptredens bij testimonials in Argentinië

Met videoLionel Messi werd zaterdag 36 jaar en heeft even vakantie voor hij aan zijn avontuur bij Inter Miami begint, maar de wereldkampioen doet het zeker niet rustig aan. Afgelopen weekend deed hij mee aan de testimonials van Maxi Rodríguez en Juan Román Riquelme, zijn voormalig teamgenoten in de nationale ploeg van Argentinië.

Maxi Rodríguez (42) speelde op 27 november 2021 op zijn veertigste al zijn laatste profduel voor Newell’s Old Boys, maar de voormalig rechtsbuiten van Espanyol, Atlético Madrid, Liverpool en Argentinië (57 interlands) bewaarde nog anderhalf jaar geduld voor zijn afscheidswedstrijd. Lionel Messi (op zijn 36ste verjaardag) en Ángel Di María, net als hun goede vriend Maxi kinderen van Rosario, moesten namelijk ook van de partij zijn en dat was in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag eindelijk het geval.



Verder deden ook grote namen als Martín Demichelis, Gabriel Heinze, Lionel Scaloni, Gabriel Batistuta, David Trezeguet, Éver Banega en Leandro Paredes mee in het volgepakte Estadio Marcelo Bielsa, waar 42.000 fans van Newell's genoten van de acties van Messi. De wereldkampioen nam een loepzuivere hattrick voor zijn rekening, waaronder een prachtige lob en vrije trap.

Messi vloog op zondagochtend meteen door van Rosario naar hoofdstad Buenos Aires, waar hij zondagavond aan de aftrap stond voor 65.000 stond in La Bombonera. Daar werd een avond georganiseerd voor Juan Román Riquelme, die zijn verjaardag deelt met Messi en zaterdag 45 jaar werd. Het was niet bepaald een afscheidswedstrijd, want de voormalig spelmaker stopte al in 2015 en is inmiddels vice-voorzitter van Boca Juniors. Toch wist Riquelme het magische La Bombonera vol te krijgen en miljoenen televisiekijkers te trekken, wat niet verrassend was met naast Messi ook nog bondscoach Lionel Scaloni, zijn assistent Pablo Aimar, Javier Saviola, Lucho González, Esteban Cambiasso en ook hier Ángel Di María en Leandro Paredes van de partij.

Messi zal op zondag 16 juli gepresenteerd worden als speler van Inter Miami, zo melden Argentijnse media. Vervolgens kan hij op vrijdag 21 juli zijn debuut maken voor de club van voorzitter David Beckham in de thuiswedstrijd tegen Charlotte FC. Inter Miami, dat ook Sergio Busquets al strikte, staat onderaan in de Eastern Conference in de MLS met 15 punten na 18 wedstrijden. Phil Neville werd onlangs ontslagen door zijn voormalig teamgenoot en goede vriend David Beckham, waardoor Javier Morales nu interim-trainer is van de club waar Nick Marsman reservekeeper is.

