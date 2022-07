Lisandro Martínez dringt met megatransfer toplijstjes eredivisie én Manchester United binnen

Slechts twee spelers uit de eredivisie leverden ooit een hogere transfersom op dan Martínez, wiens bedrag via bonussen nog kan oplopen tot 67,37 miljoen euro. In 2019 verkocht Ajax Frenkie de Jong voor een recordbedrag van 86 miljoen euro aan FC Barcelona. In diezelfde zomer verruilde Matthijs de Ligt de Amsterdamse topclub voor Juventus, dat ruim 85 miljoen overhad voor de verdediger. Martínez blijft met zijn toptransfer PSV’er Hirving Lozano (42 miljoen naar Napoli) en Davinson Sánchez (40 miljoen naar Tottenham Hotspur) ruim voor.