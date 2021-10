LIVE | AC Milan door goals Ibrahimovic en Kessie op voorsprong in Rome

Bas Dost weer hot: spits scoort opnieuw twee keer voor Club Brugge

Drie dagen nadat hij twee keer scoorde in de bekerwedstrijd tegen Deinze (3-0) sloeg Bas Dost zaterdag opnieuw toe bij Club Brugge. De 32-jarige spits maakte beide goal in de competitiewedstrijd tegen STVV: 1-2. Door de zeg in Sint-Truiden staat de regerend kampioen voorlopig weer op de eerste plaats, met 1 punt meer dan revelatie Union.

