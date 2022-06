LIVE | Arnautovic zet Oostenrijk op voorsprong, Fransen komen er niet door bij de Denen

‘Paul Pogba kostte Manchester United in zes jaar tijd 257 miljoen euro', en nu loopt hij transfer­vrij weg

De duizelingwekkende bedragen blijven de fans maar om de oren vliegen in het internationale topvoetbal. Was het vorige maand nog de contractverlening van Kylian Mbappé bij Paris Saint-Germain die voor de nodige consternatie zorgde, nu is duidelijke geworden hoeveel Manchester United heeft betaald om Paul Pogba zes jaar onder contract te hebben: 257 miljoen euro.

2 juni