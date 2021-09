LIVE | AS Roma ontvangt Udinese, Anderlecht tegen Gent

Voet­balicoon Pelé verlaat voor de tweede keer intensive care: ‘Vrienden, ik lach nog iedere dag’

18 september Een paar dagen nadat hij nog monter had laten weten dat het beter met hem ging, is Pelé vanwege een verslechterde gezondheid vrijdagochtend vroeg toch weer enkele uren opgenomen op de intensive care. De Braziliaanse voetballegende (80) verliet dinsdag nog de afdeling intensieve zorg van het Albert Einstein ziekenhuis in São Paulo.