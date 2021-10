LIVE | Barça zonder Koeman in halfleeg Camp Nou op jacht naar doelpunten

Reportage Wiegman vindt haar weg als bondscoach van Engeland: ‘Je bent wel echt de baas hier’

In de bakermat van het voetbal stond de vandaag jarige Sarina Wiegman (52) afgelopen weekend toch maar mooi langs de lijn van Wembley, als bondscoach van de Engelse voetbalvrouwen. Deze site ging op reportage in Londen. ,,Af en toe moet je wel even stilstaan, en dan snel weer door.”

26 oktober