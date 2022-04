LIVE | Barcelona zonder Frenkie de Jong in de basis op bezoek bij Eintracht Frankfurt

Net als in de Champions League zijn de Europa League en Conference League toe aan de eerste wedstrijden in de kwartfinales. Voor Nederland komen Feyenoord en PSV in actie.

In de Europa League heeft Atalanta, met Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer in de basis, een keurig resultaat tegen RB Leipzig geboekt. In Duitsland werd het 1-1, ondanks een ijzersterke slotfase van Leipzig.

Maar er verschijnen (mogelijk) meer Nederlanders op het toneel, onder wie Sam Lammers (Frankfurt), Frenkie de Jong (Barcelona) en de trainers Peter Bosz (Lyon) en Giovanni van Bronkhorst (Rangers) in de Europa League. In de Conference League staat Rick Karsdorp (AS Roma) mogelijk aan de aftrap in Glimt.

Europa League

Kwartfinales, eerste duel

• 18.45 uur: RB Leipzig - Atalanta 1-1

• 21.00 uur: Eintracht Frankfurt - FC Barcelona (volg de hoogtepunten hieronder in een livewidget)

• 21.00 uur: West Ham United - Olympique Lyonnais

• 21.00 uur: Braga - Rangers

Conference League

Kwartfinales, eerste duel

• 18.45 uur: Feyenoord - Slavia Praag 3-2 (volg het duel in ons liveblog)

• 21.00 uur: FK Bodø/Glimt - AS Roma

• 21.00 uur: Olympique de Marseille - PAOK

• 21.00 uur: Leicester City - PSV (volg het duel in ons liveblog)

Volledig scherm Feyenoord, PSV, Conference League. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.