LIVE | Belgen en Fransen gunnen elkaar weinig ruimte in onderhoudend duel

Video Braziliaan­se voetballer die scheids­rech­ter schopte aange­klaagd voor poging tot moord

6 oktober De Braziliaanse voetballer William Ribeiro is aangeklaagd voor poging tot moord, nadat hij maandag een scheidsrechter bewusteloos schopte. Bij de verdediger van Sao Paulo RS sloegen de stoppen door nadat zijn ploeg in het duel met Guarani op een 1-0 achterstand was gekomen.