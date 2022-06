LIVE | België aast op herstel tegen Polen en Lewandowski na afgang tegen Oranje

Met video Zeldzame invalbeurt Cristiano Ronaldo in kraker tegen Spanje: ‘Alsof we in een bar zonder bier zitten’

Spanje en Portugal zijn de nieuwe editie van de Nations League begonnen met een gelijkspel. In Sevilla werd het 1-1. De bezoekers kwamen pas in de slotfase naast het buurland. Cristiano Ronaldo stond voor het eerst in vijf jaar niet in de basis, terwijl hij wel bij de selectie zat.

3 juni