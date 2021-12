LIVE | Boadu maakt eerste doelpunt in Ligue 1, Watford - Chelsea stilgelegd

Argentijn­se scheids­rech­ter doet aangifte na bedreiging speler: ‘Als je ons ooit nog eens fluit, vermoord ik je’

Scheidsrechter Dario Herrera heeft in de hoogste Argentijnse voetbalcompetitie aangifte gedaan na een doodsbedreiging. Herrera, die maandag de leiding had bij het treffen tussen Lanus en Racing, zegt dat Lanus-aanvaller Lautaro Acosta de boosdoener is.

30 november