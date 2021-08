LIVE | Boadu onderuit met AS Monaco, Bakker belangrijk bij eerste goal Bayer Leverkusen

Met volop wedstrijden in Engeland, Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk én België hoeven we ons op deze voetbalzaterdag absoluut niet te vervelen. Maar welke wedstrijden zijn de moeite waard om te volgen? We zetten de buitenlandse wedstrijden van deze zaterdag op een rij. Deze zijn uiteraard allemaal te volgen in ons live voetbalcenter .

Premier League

Een echt topduel wordt er op deze zaterdag niet gespeeld in de Premier League, maar met Liverpool - Burnley en Manchester City - Norwich City komen vandaag wel twee titelkandidaten in actie.



18.30 uur: Brighton & Hove Albion - Watford



Volg de wedstrijden van de Premier League hier!

Bundesliga

Zaterdag is steevast een bomvolle dag in de Bundesliga en dat is vandaag niet anders. Krijgt Donyell Malen een kans bij Borussia Dortmund in de uitwedstrijd tegen het SC Freiburg van doelman Mark Flekken? Wat doen Daley Sinkgraven, Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong en Timothy Fosu-Mensah in de thuiswedstrijd van Bayer Leverkusen tegen Borussia Mönchengladbach? En wat kunnen Mark van Bommel en Wout Weghorst op bezoek bij het Hertha BSC van Deyovaisio Zeefuik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan? Ook voor Jeffrey Gouweleeuw (FC Augsburg), Justin Hoogma (Greuther Fürth), Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius (beiden FSV Mainz 05) staan op deze zaterdag wedstrijden op het programma.



18.30 uur: Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach



Volg de wedstrijden van de Bundesliga hier!

Volledig scherm Donyell Malen in actie tegen Eintracht Frankfurt. © REUTERS

La Liga

Na de 4-2 zege op Real Sociedad staat voor Ronald Koeman, Frenkie de Jong en Memphis Depay vandaag de eerste uitwedstrijd van het nieuwe seizoen in La Liga op het programma. FC Barcelona gaat op bezoek bij Athletic Bilbao. En zien we dit weekend het debuut van Arnaut Danjuma Groeneveld? Hij is sinds deze week speler van Villarreal, dat de uitwedstrijd tegen Espanyol speelt.



19.30 uur: Espanyol - Villarreal

19.30 uur: Granada - Valencia

22.00 uur: Athletic Bilbao - FC Barcelona



Volg de wedstrijden van La Liga hier!

Serie A

Volledig scherm Denzel Dumfries. © Inter via Getty Images Na Engeland, Duitsland, Spanje, Frankrijk en België begint vandaag ook de Italiaanse competitie weer. Om 18.30 uur staan de eerste Serie A-wedstrijden voor het seizoen 2021/22 op het programma en in een van die twee duels speelt landskampioen Internazionale. De ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries speelt thuis tegen Genoa. Gaan we het debuut van Dumfries zien bij de Nerazzurri? Later op de avond (20.45 uur) komt ook het Atalanta Bergamo van Marten de Roon en Hans Hateboer in actie. Hateboer ontbreekt voorlopig nog met een blessure.



18.30 uur: Hellas Verona - Sassuolo

18.30 uur: Internazionale - Genoa

20.45 uur: Empoli - Lazio

20.45 uur: Torino - Atalanta Bergamo



Volg de wedstrijden van de Serie A hier!

Ligue 1

Slechts twee wedstrijden staan er in Frankrijk op het programma vanavond, maar in die twee wedstrijden komen wel Myron Boadu en Sven Botman in actie. Boadu ontvangt met AS Monaco RC Lens terwijl Botman en Lille op bezoek gaan bij Sain-Étienne.



21.00 uur: Saint-Étienne - Lille



Volg de wedstrijden van de Ligue 1 hier!

Volledig scherm Myron Boadu. © AFP

Jupiler Pro League

Eigenlijk zou vanavond het RC Genk van John van den Brom en Carel Eiting de uitwedstrijd tegen FC Antwerp spelen, maar vanwege de midweekse Europese verplichtingen is dat duel uitgesteld.



16.15 uur: RFC Seraing - Cercle Brugge

18.30 uur: Leuven - KAS Eupen

20.45 uur: Sint-Truiden - KV Kortrijk



Volg de wedstrijden van de Jupiler Pro League hier!