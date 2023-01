LIVE | Bomvol FA Cup-programma, later ook actie in Serie A en La Liga

Kamervra­gen in Iran over plots vertrek oud-PSV’er Jürgen Locadia bij koploper Persepolis

Het vroegtijdige afscheid van voormalig PSV’er Jürgen Locadia (29) bij het Iraanse Persepolis heeft in het land nogal wat stof doen opwaaien. Hij nam eind vorig jaar volgens officials van die club de benen uit Iran en is definitief weg, stellen zij in lokale media. Locadia heeft in Europese media nog geen verklaring gegeven over de gang van zaken.

