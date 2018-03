LIVE: Brazilië aast op revanche na slachtpartij in 2014

Goedenavond! Welkom in ons liveblog van de oefenkraker Duitsland-Brazilië. De Goddelijke Kanaries azen op revanche na de smadelijke nederlaag tegen de latere wereldkampioen bij het WK van 2014. In de halve finale van, nota bene in Brazilië, won Duitsland met liefst 7-1. Vanavond staan beide voetbalgrootmachten in Berlijn voor het eerst weer tegenover elkaar. Mis niets in ons liveblog!