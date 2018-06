Ook valse start voor Brazilië tegen stug Zwitserland

Real Valladolid keert na vier jaar terug in La Liga

16 juni Real Valladolid keert na vier jaar terug op het hoogste niveau in Spanje. De ploeg van trainer Sergio, elfvoudig international van Spanje, eindigde in de tweede divisie op de vijfde plaats, maar won de play-offs om promotie naar La Liga. In de finale was Real Valladolid te sterk voor Numancia, nadat het eerder al had afgerekend met Sporting Gijón.