LIVE buitenlands voetbal | AC Milan op achterstand bij promovendus, Sevilla onderuit

Voorzitter Franse voetbal­bond moet veld ruimen na ‘onhandige uitspraken’ over Zidane

Noël Le Graët moet vertrekken als voorzitter van de Franse voetbalbond. De 81-jarige bestuurder raakte in opspraak nadat hij zich respectloos had uitgelaten richting trainer Zinedine Zidane. Hij deed dat vlak nadat Didier Deschamps zijn contract als bondscoach bij de verliezend WK-finalist had verlengd.

11 januari