LIVE buitenlands voetbal | Arsenal en Tottenham weer op gelijke hoogte in North London derby

Hiddink krijgt warm welkom in Australië: ‘Guus kan mooie verhalen vertellen, daarom is hij hier

Guus Hiddink vindt dat de voetballers van Australië er in aanloop naar de wereldtitelstrijd eind dit jaar in Qatar goed voorstaan. ,,Ze ogen fris en lijken klaar om het gevecht aan te gaan”, zei de ervaren trainer, die bondscoach Graham Arnold in beginsel eenmalig assisteert bij het oefenduel met Nieuw-Zeeland.

21 september