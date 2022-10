LIVE buitenlands voetbal | Assist Donyell Malen bij Borussia Dortmund, Juventus leidt tegen Lecce

Met samenvatting Chelsea en Milan doen goede zaken in Champions League, belangrij­ke zege RB Leipzig op Real Madrid

RB Leipzig heeft in de groepsfase van de Champions League een knappe en belangrijke thuiszege geboekt. De Duitsers wonnen thuis met 3-2 van titelverdediger Real Madrid, dat al zeker is van een plaats in de achtste finales. Leipzig heeft volgende week op bezoek bij Sjachtar Donetsk aan een punt voldoende om de laatste zestien te halen.

26 oktober