LIVE buitenlands voetbal | Assist Donyell Malen bij Borussia Dortmund, nieuwe tik dreigt voor Juventus

Newcastle betaalde 37 miljoen voor ‘Rolls-Roy­ce’ Sven Botman, en nu gloort het WK: ‘Ik merk vanzelf wat Van Gaal beslist’

Sven Botman (22) is een van de opvallendste namen in de voorselectie voor het WK van volgende maand. De verdediger groeit bij Newcastle United mee naar de top. ,,Het is mijn droom om mee te gaan naar Qatar.’’

26 oktober