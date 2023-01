LIVE buitenlands voetbal | Barcelona met Frenkie de Jong in de basis tegen Real Betis in Spaanse Supercup

Wie wordt de tegenstander van Real Madrid in de finale van de Spaanse Supercup: FC Barcelona of Real Betis? Om 20.00 uur (Nederlandse tijd) begint het duel in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Vandaag staat ook buitenlands voetbal in de Premier League (met de Londense derby tussen Fulham en Chelsea), Coppa Italia en de Beker van België op het programma. Bekijk hier alle tussenstanden en volg Betis - Barça in ons liveblog.