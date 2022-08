LIVE buitenlands voetbal | Droomstart Liverpool met twee goals in zes minuten, ManCity op achterstand

Erik ten Hag weet ook: er mag nog geen totale dominantie van Manchester United verwacht worden

‘Ongelooflijk’, ‘Duizelingwekkende transformatie’, ‘We zijn terug’. De teneur rond Manchester United is na de zege op Liverpool (2-1) meteen gekanteld. Maar voetballend was de tobbende gigant nog mijlenver verwijderd van de aanvalsmachine die coach Erik ten Hag wil zien. ,,We hebben nog een lange weg te gaan.”

24 augustus