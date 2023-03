LIVE buitenlands voetbal | Dumfries en De Vrij met Inter op achterstand in Derby d'Italia, blamage sterren PSG

Met video Wéér hattrick Erling Haaland, eenvoudige avond voor Memphis Depay tegen Justin Kluivert

Manchester City heeft overtuigend de halve finales bereikt van de FA Cup. In het eigen Etihad Stadium won de ploeg van coach Pep Guardiola met 6-0 van Burnley. Spits Erling Haaland leidde de ruime zege in het Engelse bekertoernooi in met de eerste drie doelpunten.