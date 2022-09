LIVE buitenlands voetbal | Kylian Mbappé maakt ook zijn tweede op aangeven van Lionel Messi

Mark van Bommel na Europese uitschake­ling met Royal Antwerp: ‘Doelen kun je niet altijd waarmaken’

Mark van Bommel is er met Royal Antwerp FC niet in geslaagd de groepsfase te bereiken van de Conference League. De Belgische club, in de competitie goed begonnen met 12 punten uit vier duels, verloor op eigen veld met 3-1 van Istanbul Basaksehir.

26 augustus