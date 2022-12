LIVE buitenlands voetbal | Liverpool razendsnel op voorsprong tegen Aston Villa

Bayern München is op het veld ongenaak­baar, maar de populair­ste club is Borussia Dortmund

Bayern München is niet langer de populairste voetbalclub van Duitsland. De recordkampioen van de Bundesliga is voor het eerst in acht jaar tijd gepasseerd door rivaal Borussia Dortmund. Dat wijst een onderzoek van SLC Management uit.

14 december