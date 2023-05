LIVE buitenlands voetbal | ManCity vervolgt titeljacht, Van Bommel's Antwerp in problemen, Kluivert scoort voor Valencia

Foutje bedankt! Dries Mertens ging volgens UEFA met FC Eindhoven ‘Europa in’

De UEFA had een indrukwekkende statistiek klaarliggen voor de donderdagavond. De vijf spelers met de meeste wedstrijden in de Europa League sinds de oprichting in 2009 kregen een eervolle vermelding. Onder hen de Belg Dries Mertens. Hij speelde onder meer met PSV meerdere seizoenen in de Europa League. Volgens de voetbalbond was dat echter een andere Eindhovense club.