LIVE buitenlands voetbal | Mark van Bommel wil met Calvin Stengs perfecte reeks voortzetten

Met samenvatting Virgil van Dijk en Liverpool morsen punten in vermakelij­ke derby, ook City wint niet

Liverpool heeft de Merseyside derby tegen Everton niet kunnen winnen. Met Virgil van Dijk de hele wedstrijd in actie eindigde het op Goodison Park in 0-0. Geen (goedgekeurde) goals dus, maar het was zeker geen saai duel.

3 september