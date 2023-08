LIVE Buitenlands voetbal | Micky van de Ven en Tottenham Hotspur schrijven drie punten bij

Met samenvatting FC Barcelona wint door late goals Pedri en Ferran Torres van stug Cádiz

FC Barcelona heeft in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen de drie punten kunnen pakken. Dat ging met flink wat moeite, want Pedri brak pas in de 82ste minuut de ban tegen Cádiz. In de 93ste minuut zorgde invaller Ferran Torres nog voor de 2-0 eindstand in het Estadi Olímpic Lluís Companys.