Live buitenlands voetbal | Nathan Aké in basis ManCity, Erik ten Hag wacht duel met Brentford

Van Dumfries tot Wijnaldum en van Lukaku tot Di María: Serie A ook dit seizoen zéér interes­sant

Traditiegetrouw trapt de Italiaanse Serie A als laatste van de Europese topcompetities af. Sampdoria - Atalanta Bergamo en AC Milan - Udinese (18.30 uur) zijn de eerste twee wedstrijden die op het programma staan. AC Milan is de titelhouder, maar zoals elk jaar is de concurrentie moordend. Zo is bij Internazionale supertandem ‘Lautaku’ in ere hersteld met de terugkeer van Romelu Lukaku en Juventus zint op revanche na de vierde plek van vorig seizoen.

