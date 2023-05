LIVE buitenlands voetbal | Ontknoping boven- én onderin Bundesliga, goal én rode kaart voor Zeegelaar

Spaanse politie doet aanhoudin­gen vanwege racisme tegen Vinícius Júnior

De Spaanse politie heeft dinsdag in Valencia drie personen aangehouden die ervan verdacht worden zondag racistische beledigingen te hebben geuit aan het adres van Real Madrid-aanvaller Vinicius Júnior. De Braziliaan werd in de uitwedstrijd bij Valencia (1-0 nederlaag) flink op de korrel genomen door het thuispubliek. Dat leidde tot een golf aan verontwaardiging in binnen- en buitenland.