Live buitenlands voetbal | Real Madrid op jacht naar winnende goal in Almería

Ook vandaag weer volop topvoetbal in de grote buitenlandse competities. De Londense derby tussen Chelsea en Tottenham Hotspur zorgde voor vuurwerk, maar ook Bayern München en Real Madrid komen in actie. Cyriel Dessers, Georginio Wijnaldum en Tonny Vilhena maakten hun debuut in de Serie A. Volg alle wedstrijden live via ons matchcenter en bekijk hieronder het complete programma en de uitslagen.