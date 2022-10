LIVE Buitenlands voetbal | Sheraldo Becker kan koppositie in Duitsland heroveren

Met samenvatting Bayern München overklast Barcelona op pijnlijke avond, Catalanen weer vroeg uitgescha­keld

FC Barcelona heeft het opnieuw niet kunnen bolwerken tegen Bayern München. De spelers van Xavi kregen voor het duel (dankzij de 4-0 zege van Inter) al te horen dat ze na de winterstop opnieuw in de Europa League gaan spelen en dat leek de spelers bepaald niet extra te motiveren. Bayern München, dat al zeker was van een plek in de tweede ronde van de Champions League, won met 0-3.

27 oktober