LIVE Buitenlands voetbal | Van Bommel weer achter met Antwerp, Schuurs met Torino op voorsprong tegen Milan

Met video Erik ten Hag heeft er genoeg van tijdens persconfe­ren­tie: ‘Ik ga daar geen antwoord meer op geven’

Erik ten Hag maakte woensdagmiddag een gefrustreerde indruk op de persconferentie in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tussen Manchester United en het Moldavische FC Sheriff (21.00 uur). De Nederlandse manager had helemáál geen zin om antwoord te geven op vragen over Cristiano Ronaldo.

26 oktober