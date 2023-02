LIVE buitenlands voetbal | Ziyech in de basis bij derby tussen Tottenham en Chelsea, Danjuma op de bank

met video Carlo Ancelotti looft ‘briljante’ Vinicius: ‘Er is geen enkele andere speler die zoveel acties maakt’

Carlo Ancelotti van Real Madrid vindt Vinícius Júnior op dit moment de meest bepalende voetballer in de wereld. ,,Hij is zo beslissend. Er is geen enkele andere speler die zoveel acties maakt”, zei de coach van de Spaanse topclub na de spectaculaire uitzege van 5-2 op Liverpool in de Champions League.