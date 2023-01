LIVE Bundesliga | Daley Blind ziet hoe Bayern München de gelijkmaker om de oren krijgt

Met video Luis Suárez schittert in Brazilië: spits bezorgt Grêmio eerste prijs met hattrick bij debuut

Luis Suárez heeft zich meteen laten gelden in Brazilië. De 35-jarige Uruguayaan maakte een hattrick bij zijn debuut voor Grêmio. Daarmee was ook meteen de eerste prijs een feit voor de aanvaller in Braziliaanse dienst.

18 januari