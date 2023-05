LIVE Bundesliga | Sébastien Haller ontpopt zich tot grote held van Borussia Dortmund in titelrace

Borussia Dortmund hoopt vandaag te profiteren van het dure puntenverlies van Bayern München zaterdagavond. Met Donyell Malen en Sébastien Haller in de basis is BVB om 17.30 uur aan het duel met Augsburg begonnen. Bij een zege neemt Dortmund de koppositie over en komt het op matchpoint in de titelrace. Volg het duel via ons liveblog!