LIVE | Celta op voorsprong tegen Betis, Morata brengt Juventus aan de leiding

Volop Nederlan­ders in buitenland­se bekertoer­nooi­en, Chelsea en Liverpool in actie

Deze week worden de halve finales van de TOTO KNVB Beker gespeeld. Woensdag eerst Go Ahead - PSV en een dag later AZ - Ajax, maar ook in de rest van Europa is er bekervoetbal. Hoe staat het ervoor in de buitenlandse bekertoernooien die deze week worden gespeeld?

2 maart