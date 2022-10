LIVE Champions League | Alle tussenstanden in Europa: Bayern maakt gehakt van Viktoria Plzen

Justin Kluivert schittert bij Valencia: ‘Niet normaal dat een jongen met zo veel kwaliteit zo weinig gespeeld heeft’

Zestien jaar na vader Patrick heeft ook Justin Kluivert voor Valencia gescoord. De 23-jarige aanvaller maakte vrijdagavond de openingsgoal voor Valencia in de uitwedstrijd tegen Osasuna en had daarmee een groot aandeel in de 1-2 zege.

