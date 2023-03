LIVE Champions League | Bereikt Inter met Dumfries en Onana de kwartfinale door Porto uit te schakelen?

Drie weken geleden was het Internazionale dat in de slotfase via Romelu Lukaku wist te profiteren van een rode kaart aan Portugese zijde. Kan FC Porto in het eigen Estádio do Dragão orde op zaken stellen, of bereiken de Italianen mét Denzel Dumfries de kwartfinales van de Champions League? Vanaf 21.00 uur volg je het duel hier.