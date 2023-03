LIVE Champions League | Chelsea begint zonder Ziyech, Haller in de spits bij Borussia Dortmund

Halverwege februari was Borussia Dortmund met 1-0 te sterk voor Chelsea en vandaag staat de return van het Champions League-duel op het programma. Stroomt de nummer twee van de Bundesliga of de nummer tien van de Premier League door naar de kwartfinale? Je volgt het in ons livelog.