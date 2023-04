LIVE Champions League | Denzel Dumfries en Stefan de Vrij op bezoek bij het Benfica van Roger Schmidt

Inter rekende bij de laatste zestien al af met FC Porto en krijgt in de kwartfinales opnieuw te maken met een Portugese opponent. Benfica bereikte nog nooit de halve eindstrijd van de Champions League, in vijf gevallen was dít het eindstation. Wie zet de eerste stap? Vanaf 21.00 uur mis je hier niets van het duel!