LIVE Champions League | Denzel Dumfries tegenover Rafael Leão in Milanese derby om finaleticket

Denzel Dumfries en invaller Stefan de Vrij (vanavond opnieuw op de bank) deden vorige week met Inter goede zaken tegen stadsrivaal AC Milan in de halve finale van de Champions League. De blauw-zwarten wonnen met 0-2, waardoor een finaleplaats tegen Real Madrid of Manchester City op 10 juni in Istanbul lonkt. Of Inter de voorsprong in de ‘thuiswedstrijd’ in San Siro over de streep kan trekken volg je vanavond vanaf 21.00 uur in ons liveblog.