LIVE Champions League | Eintracht Frankfurt wacht met Götze loodzware klus bij Napoli van sensatie Kvaratskhelia

LIVE Champions League | Liverpool jaagt met Gakpo en Van Dijk op memorabele comeback in Madrid

De heenwedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid op Anfield was een paar weken geleden een heus spektakelstuk. In een herhaling van de laatste Champions League-finale kwamen The Reds al snel met 2-0 voor, maar gooiden de Spaanse bekerhouders het duel daarna helemaal op zijn kop (2-5). Wordt het in Santiago Bernabéu wederom een memorabele avond? Vanaf 21.00 uur volg je het hier.