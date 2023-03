LIVE Champions League | Kunnen Van Dijk en Gakpo met Liverpool voor een mirakel zorgen tegen Real Madrid?

met video Internatio­na­le media geloven ogen niet na Haal­and-show: ‘Hij komt uit een ander sterren­stel­sel’

Erling Haaland verpulverde dinsdagavond hoogstpersoonlijk RB Leipzig, door vijf doelpunten voor zijn rekening te nemen in de 7-0 overwinning van Manchester City in de Champions League. Het Noorse wonderkind brak legio records en werd in de Engelse media bewierookt na zijn glansoptreden.