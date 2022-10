LIVE Champions League | Liverpool wil geen fout maken bij Rangers in groep van Ajax

Cody Gakpo grijpt ondanks sterk optreden in Europa League naast titel ‘speler van de week’

Cody Gakpo is niet de speler van de week in de Europa League geworden. De aanvoerder van PSV behoorde tot de vier genomineerden nadat hij donderdag in de met 5-1 gewonnen uitwedstrijd bij FC Zürich twee doelpunten maakte en een assist gaf.

