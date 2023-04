LIVE Champions League | Napoli jaagt op gelijkmaker in Italiaanse kwartfinale tegen AC Milan

Voor de vierde keer in de Champions League-geschiedenis staan twee Italiaanse teams tegenover elkaar. Geheel toevallig kwam AC Milan in alle gevallen als winnaar uit de bus. Dat was ook het geval toen het enkele weken in de Serie A over koploper Napoli heen walste op vijandig grondgebied. Wat wordt het vanavond in San Siro? De tussenstand is 1-0. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog!