LIVE Champions League | Noa Lang en Bjorn Meijer azen op groepswinst met Club Brugge

Terwijl in de poules van Ajax en FC Barcelona alles al zo goed als gespeeld is, staat er in de laatste speelronde van de Champions League-poulefase ook nog een aantal spannende wedstrijden op het programma. Zo kunnen in poule D alle teams nog door en strijden Atlético Madrid en Bayer Leverkusen in groep B om plek drie. Je volgt alle verrichtingen in ons livewidget!