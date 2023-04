LIVE Champions League | Schmidt heeft twee goals nodig met Benfica tegen Inter, geen wijzigingen in opstellingen

Italiaanse politie vreest voor samenwer­king Napoli en Feyenoord in Rome, 1500 extra agenten ingezet

De Italiaanse politie zet 1500 agenten rond de wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord van donderdagavond in de kwartfinale van de Europa League. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA na een bijeenkomst van een comité voor openbare orde en veiligheid in Rome.