LIVE Champions League | Twee benutte penalty's bij PSG - Benfica, Real Madrid op achterstand

Premier Lea­gue-voetbal­lers knielen komende speelron­des weer tegen racisme

De voetballers in de Premier League gaan bij alle wedstrijden in de komende twee speelrondes voor de aftrap weer even op één knie zitten, als statement tegen racisme. Dat knielen is tevens bedoeld om gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit te promoten.

6 oktober