LIVE | Chelsea nog niet langs Plymouth, ook West Ham in de problemen

Xavi Simons mist beslissen­de penalty, PSG ligt uit de beker: ‘Xavi was niet mijn beslissing’

Xavi Simons speelde gisteravond een negatieve hoofdrol in het bekerduel van Paris Saint-Germain met OGC Nice. De jonge Nederlander miste een penalty, nadat het in de reguliere speeltijd 0-0 was geworden, waardoor niet PSG maar het OGC Nice van Justin Kluivert naar de kwartfinales van de Coupe de France ging.

1 februari