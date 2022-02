LIVE | Chelsea verdubbelt voorsprong tegen Lille, Ziyech valt geblesseerd uit

Botman, Danjuma, Ziyech en Ajax: dit is het Champions Lea­gue-programma van deze week

Nadat vorige week de eerste vier achtste finales in de Champions League afgewerkt werden, is het deze week de beurt aan de andere ploegen om te bewijzen dat ze ook mee kunnen gaan strijden om de eindzege in Sint-Petersburg op 28 mei.

21 februari